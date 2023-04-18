Под Киевом под колеса поездов одновременно попали два человека: есть погибший. Фото

В Буче Киевской области женщина и мужчина одновременно попали под поезда. В результате последний погиб, а пострадавшую гражданку госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, к ним от дежурного по железнодорожной станции поступило сообщение о происшествии в районе 33 километра железной дороги.

"Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил женщину. Во встречном направлении двигался электропоезд, сбивший 41-летнего мужчину. Последний погиб на месте, а женщину медики доставили в отделение политравмы Киевской областной больницы. Как выяснили правоохранители, погибший и пострадавший находились между путями. Пешеходные переходы там отсутствуют", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, открыто уголовное производство.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области под колеса поезда попал мужчина. От полученных травм житель Черкасской области погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 29 января, поезд задел мужчину, который ходил по железнодорожному пути. Событие произошло возле станции "Зенит".

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