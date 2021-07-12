Под Киевом перевернулась легковушка с 10 пассажирами: есть погибшие. Фото

В районе села Ревное Бориспольского района Киевской области в ночь на понедельник, 12 июля, произошло смертельное ДТП. На дороге перевернулся Volkswagen Golf.

В машине находилось 10 человек, из них четыре ребенка, которые ехали с купания. По предварительной информации, в аварии погибло два человека, в том числе 7-летний ребенок, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще один пострадавший в ДТП был госпитализирован в критическом состоянии. Всего в больницу с травмами различной степени тяжести доставили три пассажира. Легковой автомобиль на еврономерах перевернулся, когда водитель превысил скорость и не справился с управлением, рассказали очевидцы происшествия в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Гостомельской трассе в Киеве маршрутка с пассажирами выехала на обочину и перевернулась. Предварительно, водитель не справился с управлением.