Под Киевом патрульные задержали вооруженного пьяного водителя. Видео и подробности

В Борисполе в Киевской области правоохранители задержали пьяного вооруженного водителя, который игнорировал требования положить ружье. Злоумышленнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. В дальнейшем с мужем будут общаться следователи.

"Ночью задержали вооруженного нетрезвого водителя в Борисполе. По ситуации – приехали на потасовку, обнаружили потерпевшего с явными телесными повреждениями и передали медикам. По словам очевидцев, вероятный нападающий уехал на авто. Ориентировку передали всем экипажам", – рассказал Билошицкий.

Отрабатывая территорию, патрульные Олег Кияшко, Алексей Запасник, Иван Суринов и Дмитрий Радик обнаружили и остановили автомобиль. Водитель вышел, держа в руках ружье. Нарушитель полностью игнорировал требования положить оружие, однако правоохранители быстро разоружили его и задержали.

Обзор на состояние опьянения показал 1,91 промилле алкоголя. Водитель получил протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения – штраф 17 тысяч гривен) КУоАП, а он был эвакуирован на штрафплощадку. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи – по факту хулиганства возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители за нарушение ПДД остановили легковушку Chevrolet. За рулем находилась женщина, которая раньше была лишена права управления, а также у нее были признаки наркотического опьянения.

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