Под Киевом пассажирский поезд сбил насмерть пожилую женщину. Подробности трагедии

Дмитрий Кропивницкий
В Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд сообщением "Тернополь-Киев" сбил пожилую женщину, которая оказалась на железнодорожных путях. К сожалению, от полученных травм местная жительница погибла на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, чрезвычайное происшествие произошло в городе Вишневое Киевской области. Соответствующее сообщение полицейские получили от дежурного по железнодорожной станции.

"Правоохранители предварительно установили, что пассажирским поездом сообщением "Тернополь-Киев" была смертельно травмирована женщина. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 80-летняя потерпевшая скончалась на месте", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

