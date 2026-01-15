Под Киевом ночной пожар унес жизнь женщины: ее муж и дети пострадали. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области в ночь на 15 января произошел пожар в частном доме. К сожалению, в результате этого погибла женщина, а ее муж и трое детей пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины трагедии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, ночью им поступило сообщение о пожаре в селе Дмитровка. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом.

"В результате пожара травмированы отец 1975 года рождения и дети 2006, 2007 и 2015 годов рождения. Их мать 1977 года рождения погибла. Пожар ликвидирован в 04:50 на площади 300 квадратных метров", – рассказали в ГСЧС.

К тушению привлекалось 5 единиц техники и 17 спасателей.

