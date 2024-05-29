Под Киевом мужчина угрожал матери взорвать дом гранатой. Подробности и видео

В селе Глубокое в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который угрожал матери взорвать дом. Как оказалось, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

На днях в полицию поступил вызов от 65-летней женщины о том, что ее 40-летний сын в алкогольном опьянении, в руках с предметом, похожим на гранату, угрожает ей взорвать дом в селе Глубокое.

"На место происшествия прибыли правоохранители группы реагирования патрульной полиции. В дальнейшем следователи обнаружили и изъяли у правонарушителя корпус ручной обломочной наступательной гранаты РГД-5 и взрыватель типа УЗРГМ-2. Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного обращения с оружием следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.

Напомним, в Киеве во время отдыха у реки Днепр мужчина обнаружил пакет с, вероятно, взрывчаткой. На место происшествия вызвали пиротехников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области местные жители обнаружили во дворе собственного дома гранату, установленную на так называемой "растяжке". На месте происшествия работали полицейские.

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