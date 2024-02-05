Под Киевом маршрутка сбила насмерть женщину. Фото и подробности

Под Киевом на Гостомельском шоссе в воскресенье, 4 февраля, маршрутный автобус сбил женщину-пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте ДТП.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины и обстоятельства аварии установят следователи.

"ДТП на Гостомельском шоссе. Авария произошла около 19:15. Водитель маршрутного автобуса Mercedes № 424 сбил женщину, с виду – около 50 лет. Водитель совершил наезд на женщину, которая шла по проезжей части. Он говорит, что в момент столкновения женщина была посреди дороги. Утверждает, что его ослепила ехавшая навстречу машина", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть последствия смертельной аварии. Официальной информации от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 4 февраля, на улице Героев Днепра автомобиль Ford Mustang на скорости выехал на встречную полосу и протаранил Ford Mondeo. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 7-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в столице произошло 1894 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий 103 человека погибли, а еще 2133 - получили травмы разной степени тяжести.

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