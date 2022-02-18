Под Киевом легковушка протащила мужчину по дороге почти километр

В Боярке Киевской области 17 февраля водитель Кіа Sorento не заметила, что за ее авто зацепился мужчина и протащила его около километра. Пострадавшего с в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство.

"Предварительно было установлено, что около 14:00 в Боярке 41-летняя водитель Кіа Sorento не заметила, что за фаркоп (прицепное устройство – Ред.) ее автомобиля капюшоном зацепился мужчина без определенного места жительства, и поехала по своим делам. Машина протащила человека по дороге около километра", – рассказали в полиции.

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Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Его личность устанавливается.

По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство. Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Обстоятельства и причины аварии выяснит следствие.

Напомним, в Ирпене Киевской области в среду, 16 февраля, произошла авария с участием автомобилей Renault и Subaru. В результате ДТП пострадал мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области автомобиль Jeep Grand Cherokee на пешеходном переходе сбил 15-летнего парня. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.