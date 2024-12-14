Под Киевом из-за неисправной печи погибла женщина. Подробности трагедии

В Броварах Киевской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла местная жительница. По предварительной информации, она возникла из-за неисправности печного отопления.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По факту смерти женщины возбуждено уголовное производство.

"Ночью, 13 декабря, на спецлинию "102" поступило сообщение от работников ГСЧС, которые сообщили о возгорании частного дома в городе Бровары. Полицейские установили, что в доме проживала 32-летняя местная жительница. К сожалению, при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины", – рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления. Окончательные выводы впоследствии в полицию предоставят спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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