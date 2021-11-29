Под Киевом двое мужчин украли часть танка. Фото

В селе Новые Петровцы Киевской области двое мужчин украли бронированную пластину из танка. Боевая машина стоит на территории Национального музея "Битва за Киев в 1943 году".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до пяти лети лишения свободы.

К правоохранителям пришло сообщение о том, что неизвестные украли фрагмент крышки моторного отсека танка, который стоит на территории музея.

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"Благодаря системе видеонаблюдения "Безопасная Киевщина" удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники вывезли с территории музея часть экспоната. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение бронированной пластины", – рассказали в пресс-службе.

Одним из злоумышленников оказался 39-летний местный житель. Место нахождения его сообщника полицейские устанавливают.

По факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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