Под Киевом автобетоносмеситель протаранил легковой автомобиль: погибли двое мужчин. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области произошло столкновение между бетономешалкой и легковым автомобилем. В результате ДТП два человека получили смертельные травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что на автодороге "Святопетровское – Вишневое" произошло ДТП.

"Предварительно правоохранители установили, что 53-летний водитель бетоносмесителя MAN, выезжая с прилегающей территории и совершая поворот налево, столкнулся с автомобилем Dodge Dart, который двигался по встречной полосе движения", – сообщили в пресс-службе.

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К сожалению, в результате ДТП 40-летний пассажир Dodge скончался на месте происшествия от полученных травм, а 36-летний водитель легковушки, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Бучанском районе Киевской области водитель легковушки на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. Как выяснилось, злоумышленник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

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