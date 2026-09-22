Под Киевом автобетоносмеситель протаранил легковой автомобиль: погибли двое мужчин. Подробности и фото
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В Бучанском районе Киевской области произошло столкновение между бетономешалкой и легковым автомобилем. В результате ДТП два человека получили смертельные травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что на автодороге "Святопетровское – Вишневое" произошло ДТП.
"Предварительно правоохранители установили, что 53-летний водитель бетоносмесителя MAN, выезжая с прилегающей территории и совершая поворот налево, столкнулся с автомобилем Dodge Dart, который двигался по встречной полосе движения", – сообщили в пресс-службе.
К сожалению, в результате ДТП 40-летний пассажир Dodge скончался на месте происшествия от полученных травм, а 36-летний водитель легковушки, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Бучанском районе Киевской области водитель легковушки на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. Как выяснилось, злоумышленник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
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