По заказу спецслужб РФ готовил двойной теракт в Киеве: СБУ задержала иностранца. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали иностранца, который, по информации следствия, по заказу спецслужб РФ готовил двойной теракт в Киеве. Заложенная им взрывчатка должна была сработать несколько раз, чтобы увеличить количество жертв.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Киеве. Благодаря действиям на опережение задержан российский агент, который готовил сразу два взрыва в столице", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности рассказали, что сначала злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль украинского воина. Далее террорист планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта по месту жительства, когда он снаряжал СВП мобильными телефонами для удаленной активации. По материалам дела, подготовкой теракта занимался завербованный врагом разнорабочий с Южного Кавказа, который длительное время проживал в столице Украины. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "быстрые заработки" в Telegram-каналах.

После дистанционной вербовки иностранец получил от от представителя российской спецслужбы инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств. Соответствующие комплектующие для СВУ он заказывал через сайты, а после завершения синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер. Далее он в темное время суток должен был прибыть на место запаркованного авто и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом.

Во время обысков у задержанного изъяты самодельная бомба и составляющие для ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ и боевые гранаты. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту приготовления к террористическому акту. Кроме этого, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боевыми припасами и изготовление взрывного устройства.

