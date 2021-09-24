Плеснули в лицо и проломили голову: в Киеве избили активиста, который противостоит незаконным застройщикам

В пятницу, 24 сентября, в Киеве неизвестные жестоко избили главу правления гаражного кооператива "Днепровский". У пострадавшего пробита голова, он потерял зрение.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". Отмечается, что инцидент произошел вечером на автостоянке "Лада", что на ул. Воскресенская, 2а (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По словам очевидцев, напали на мужчину трое неизвестных в балаклавах. Они сначала плеснули в лицо жертвы неизвестным химическим веществом, после чего начали бить металлическими кастетами.

Пострадавшего забрала скорая, у него потеря зрения, разбита голова и сильное кровотечение.

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Члены кооператива связывают нападение на председателя правления с действиями застройщиков, которые положили глаз на землю их объединения и пытаются незаконно через КГГА отвести участок под строительство жилого комплекса.

Председатель правления гаражного кооператива "Днепровский" вместе с членами объединения и Киевским городским союзом автомобилистов последние несколько месяцев активно борются с незаконными застройщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом неизвестные зверски избили активиста. В Вишневом на территории одного из жилых комплексов двое титушок напали на общественного деятеля Игоря Гришачова. Мужчина получил множественные удары по голове, его доставили в больницу.