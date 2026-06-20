Пассажирка поезда "Киев—Одесса" пожаловалась на сексуальное насилие в плацкарте: подробности скандала. Фото

Полиция Киева заявляет, что возбудила уголовное дело по факту инцидента с сексуальным насилием в вагоне поезда "Одесса-Киев". Дело возбуждено после соответствующего заявления жительницы Киева в правоохранительные органы.

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Об этом лаконично сообщает столичная полиция. В "Укрзализныце" утверждают, что также проводят служебное расследование.

Что говорят чиновники

"В полицию Киева обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что во время поездки в вагоне плацкарта поезда "Одесса-Киев" неизвестный мужчина прикасался к частям её тела. По факту заявления киевлянки следователями Дарницкого управления полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего", – сообщили в полиции.

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Этому предшествовала опубликованная в сети жалоба пострадавшей. В свою очередь, в "Укрзализныце" сообщили, что проводят собственное расследование инцидента. Но сначала железнодорожники отрицали обвинения женщины.

"Это обман. Более того, после своего поста госпожа Кристина с нами не выходит на связь, есть несколько несоответствий, которые мы хотели у неё уточнить по телефону, но связь с ней прервалась", – заявили в УЗ.

Что говорит женщина

Это якобы произошло в плацкартном вагоне поезда "Одесса-Киев".

"В четыре утра я проснулась от того, что меня трогают за грудь. Сначала подумала, что мне показалось, но когда проснулась, смотрю – сидит этот ублюдок надо мной. Я отвернулась, а он подсел поближе и снова начал проводить своими грязными руками по моей руке и пытался дотянуться до груди. На вопрос, зачем вы это делали, услышала в ответ: мол, извини, мне захотелось. Чуть позже я обратилась к проводнику; в полиции мне отказали", – рассказала пострадавшая.

Впоследствии Кристина сообщила, что, во-первых, она нашла этого мужчину в интернете ( это якобы пастор христианской секты в Одессе), а во-вторых, ее "заявление в полицию было принято".

Что говорит мужчина

Христина показала фотографии своего обидчика, по которым она позже нашла этого человека в интернете.

Столичная телекомпания утверждает, что связалась с этим мужчиной, но тот отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.

"Он заявил, что ехал в Киев с сыном, у которого есть пороки развития, на плановое обследование. По словам мужчины, ночью он просто спускался с верхней полки за водой", – рассказал киевский телеканал.

Отметим, что в сети далеко не все поверили рассказу Кристины.

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