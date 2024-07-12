Падение обломков зафиксировали в трех районах: в КОВА рассказали о последствиях атаки дронами на Киевщину

Страна-террорист РФ ночью с 11 на 12 июля атаковала Киевщину дронами-камикадзе. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены, зафиксировано падение обломков в 3 районах области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область. Тревога объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь – более 7 часов. В воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. Пострадавших, к счастью, нет. В настоящее время оперативные группы фиксируют падение обломков в 3 районах на открытых местностях за пределами застройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля украинские силы противовоздушной обороны сбили 11 из 19 БПЛА и 5 ракет Х-101, которыми российские террористы атаковали Украину. Смертоносную технику приземлили в пределах девяти областей.

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