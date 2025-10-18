Отправляла клиентам наркотики в коробках из-под детских игрушек: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

В Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту наркотиков. Злоумышленница отправляла клиентам "товар" в коробках из-под детских игрушек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они задержали 37-летнюю жительницу Троещины на улице Закревского, когда она направлялась в почтовое отделение, чтобы отправить "клиентам" уже расфасованную партию запрещенных веществ.

"Во время следственных действий полицейские изъяли у женщины восемь свертков с метадоном, которые она успела спрятать в коробки от детских игрушек и планировала сбыть", – уточнили в пресс-службе.

Было установлено, что злоумышленница отправляла метадон клиентам по всему городу через почтовые сервисы. В квартире киевлянка фасовала наркотики, маскировала их и затем отправляла "покупателям".

По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупных размерах с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению наркотиков и психотропов, а также к их сбыту на территории Киевской и Полтавской областей. Во время обысков у них изъяли "товара" на более чем 3,5 миллиона гривен.

