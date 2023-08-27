Открыто уголовное производство по факту ракетных обстрелов Киевщины 27 августа. Фото последствий

Правоохранители открыли уголовное производство по фактам ракетной атаки страны-террориста РФ на Киевскую область в воскресенье, 27 августа. Есть травмированные мирные жители, повреждены частные дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, утром 27 августа вооруженные силы России совершили ракетную атаку на Киевщину. Под прицелом армии страны-агрессора оказались частные жилые дома. По предварительным данным травмированы двое гражданских жителей", – подчеркнули в прокуратуре.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство, правоохранители фиксируют очередное преступление страны-террориста РФ.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 августа, страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены воздушные цели на территории Киевщины, однако обломками повреждены частные дома, травмированы два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия ночью 27 августа атаковало Украину крылатыми ракетами, постоянно менявшими направление движения. Защитникам неба удалось сбить четыре цели, а остальные, вероятно, были ошибочны.

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