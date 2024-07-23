Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Венгер. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Дмитрий Венгер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Луганской области 5 июля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Пополнилось Небесное убранство героев... На этот раз трагическое известие в Княжичах. Солдат Дмитрий Венгер, старший наводчик противотанкового взвода механизированного батальона, погиб 5 июля 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Андреевка Сватовского района Луганской области", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания, отпевания и похорон состоится в среду, 24 июля, в 11:00 на Аллее Славы местного кладбища села Княжичи Киевской области.

Напомним, на фронте погиб военный из Мотыжина Киевской области Александр Петрина. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений умер военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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