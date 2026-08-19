Отдал приказ расстрелять мирного жителя в Буче: Нацполиция и ГУР установили личность еще одного военного преступника. Фото

Сотрудники Нацполиции и ГУР установили личность еще одного российского военнослужащего, который, по данным следствия, причастен к военным преступлениям. Во время временной оккупации Бучи преступник отдал приказ расстрелять местного жителя.

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Об этом сообщил проект "Книга палачей". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно

Так, Главное следственное управление НПУ 14 августа 2026 года сообщило о подозрении российскому оккупанту, который в 2022 году приказал расстрелять гражданского жителя Бучи Игоря Городецкого.

Им оказался уроженец поселка Песочное Вохомского района Костромской области РФ Евгений Плюснин (родился 4 декабря 1978 года). На момент совершения военного преступления оккупант был военнослужащим 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ. В звании капитана он занимал должность командира 5-й роты 2-й батальонно-тактической группы. Плюснина удалось идентифицировать при содействии аналитиков Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Военное преступление

Как установили правоохранители, в период с 27 февраля по 30 марта 2022 года Плюснин находился на территории Бучи, где его подразделение удерживало улицу Каденюка и прилегающие к ней улицы.

5 марта 2022 года около 7:30 трое оккупантов, среди которых был сержант Владимир Борзунов, вблизи дома на улице Яблунской задержали местного жителя. Украинец не имел оружия, не участвовал в боевых действиях и не представлял никакой угрозы для российских военных.

Военные отвели его к своему командиру – Плюснину, который приказал убить гражданского. Один из оккупантов отвел украинца в дом № 47-А на улице Леонида Каденюка и там убил его, выстрелив в гражданского из автомата не менее восьми раз. Мужчина погиб на месте, а его тело позже нашли в братской могиле.

Плюснину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряжённом с умышленным убийством гражданского лица (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции сообщили о подозрении командиру российского подразделения, причастному к военным преступлениям. Именно его подчиненные по приказу совершили массовые убийства, пытки и террор в отношении гражданского населения в Буче.

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