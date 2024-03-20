Обеляла Медведчука и мешала деятельности ВСУ: в Киеве разоблачили блогершу. Подробности и фото

Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Киева, которая обеляла подрывную деятельность экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука, а также препятствовала деятельности ВСУ. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что речь идет о блогерше "Аннушке Алмазовой".

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"Разоблачена столичная блогерша, которая обеляла подрывную деятельность экс-нардепа-предателя Медведчука и коллаборанта Стремоусова. Для этого использовала собственные страницы в Telegram, TikTok, Instagram с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей", – рассказали в Службе безопасности.

Кроме того, злоумышленница проводила платные "онлайн-семинары" по уклонению от мобилизации в Украине.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что речь идет о блогерше, которая в соцсетях ведет свою "деятельность" под псевдонимом "Аннушка Алмазова".

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (часть 1 статьи 114-1 УКУ).

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Работы были проведены ночью.

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