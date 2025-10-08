От видео разрывается сердце: мужчина впервые встретился с сыном, который родился во время атаки на Киев, которая убила его мать

Отец мальчика Назара, который получил 85% ожогов тела в результате террористической российской атаки по Киеву в ночь на 7 сентября, чувствует себя лучше. Наконец он получил возможность увидеть своего сына.

Соответствующее видео опубликовал Center for Countering Disinformation в соцсети Х. Мужчина должен пройти длительный курс лечения.

Что известно

"В Киеве отец впервые встретил своего сына – ребенок родился во время массированного российского нападения (7 сентября. – Ред.). Мать ребенка погибла", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина гладит сына по голове.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября армия России ударила по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Под удар попали несколько районов столицы. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

В Святошинском районе в результате террористической атаки пострадали супруги Сакиян, которые получили более 80% ожогов тела в результате попадания "Шахеда" в их жилище. Врачи экстренно провели кесарево сечение матери, чтобы спасти ребенка. Мальчика назвали Назаром. В ночь с 22 на 23 сентября в Киеве 24-летняя Татьяна Сакиян умерла. Женщина более двух недель боролась за жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, дроновая атака РФ на Украину началась вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

