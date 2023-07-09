От авто осталась куча металла: под Киевом легковушка выехала на встречную и протаранила грузовик. Фото

В Бориспольском районе Киевской области в субботу, 8 июля, автомобиль Nissan на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Daf. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"8 июля на северо-восточном объезде города Киева (Бориспольский район), 38-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Daf. Владелец легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия", – рассказали в полиции.

По факту ДТП с погибшим открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. На опубликованных фото можно увидеть, что от легковушки осталась куча металла.

Напомним, вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей-пассажиров последнего авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 5 июля, на Кольцевой дороге Infinity на скорости съехал с дороги и протаранил столб, в результате чего у машины оторвало колесо. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

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