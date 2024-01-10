Осквернил ханукию в центре Киева: злоумышленнику сообщили о подозрении. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который осквернил ханукию. Она была установлена на Майдане Незалежности.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции и Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Событие произошло в декабре прошлого года. Тогда, во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Незалежности осквернил временно установленный до празднования иудейского праздника "Ханука" монумент. Оперативники Шевченковского управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Киевщины", – рассказали правоохранители.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в совершении хулиганства. Злоумышленница бейсбольной битой повредила четыре автомобиля, припаркованные во дворе многоэтажки в Дарницком районе столицы.

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