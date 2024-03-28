Организовал незаконные строительные работы в нацпарке "Голосеевский": в Киеве будут судить мужчину. Фото и подробности

В Киеве будут судить мужчину, организовавшего незаконные строительные работы на территории Национального природного парка "Голосеевский". В результате действий злоумышленника были нанесены убытки в сумме 132 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит ограничением свободы сроком до трех лет.

"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2023 года обвиняемый организовал на территории Национального природного парка "Голосеевский" подготовительные строительные работы, в результате чего были повреждены земли лесного фонда. Экспертиза насчитала ущерб в сумме 132 тыс. грн. Дальнейшие строительные были остановлены представителями Национального парка и полиции", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, чтобы провести строительные работы на территории парка, подозреваемый ввел в заблуждение фактического их исполнителя, а также руководство одного из коммунальных предприятий Киева, предоставившего спецтехнику. Злоумышленник сообщил, что работы нужно провести на территории гаражного кооператива, а он является главой этого кооператива.

Следствие по факту повреждения объекта природно-заповедного фонда, а обвинительный акт направлен в суд, для рассмотрения по существу.

Напомним, в Святошинском районном суде продолжается рассмотрение иска руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева. Прокуратура требует освободить от самовольной застройки территорию Национального природного парка "Голосеевский". По адресу ул. Бударина (теперь Украинского Возрождения), 2/1, уже много лет работает незаконно построенный ресторан с беседками и парковками.

За его строительством стоит семья бывшего начальника Святошинской районной милиции Анатолия Николаевца. Уже год в Киево-Святошинском суде Киева слушается дело по захвату заповедных земель Национального парка.

Иск подала Святошинская окружная прокуратура столицы, требующая сноса незаконных сооружений. Ответчиками там являются сын Анатолия Николаевца – Дмитрий Николаевец и ООО "Уют и Ко", владельцем которой недавно был Николаевец-старший.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские власти отстояли три тысячи гектаров Беличанского леса, который является частью Национального парка "Голосеевский". Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Виталий Кличко.

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