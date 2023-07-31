Организатор взрыва в Шевченковском суде Киева два года в СИЗО собирал "пояс шахида": появились новые подробности

Игорь Гуменюк, обвиняемый в смерти двух нацгвардейцев, находясь в СИЗО смог изготовить так называемый "пояс шахида" из веществ, которые ему передавали в камеру. Он планировал скрыться после взрывов, воспользовавшись паникой.

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Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона. Следствие по делу еще не завершено.

"Оказалось, что сам подозреваемый (Игорь Гуменюк. – Ред.), когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал. в Шевченковский суд. Он готовился к бегству длительное время, подельники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств", – рассказала Сапьян.

По ее словам, следствие предполагает, что Гуменюк планировал взорвать взрывные устройства в помещении суда для того, чтобы, используя панику, скрыться.

Напомним, 5 июля прогремел взрыв в Шевченковском райсуде. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция, пострадали двое правоохранителей. Впоследствии стало известно, что нарушитель погиб на месте происшествия – он взорвал себя.

Им оказался Игорь Гуменюк, он был бойцом батальона "Сич". Шевченковский районный суд долго рассматривал уголовное дело, возбуждено против него, намеренно затягивал, из-за чего украинец находился более восьми лет под стражей, без приговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура сообщила о подозрении пяти сотрудникам правоохранительных органов по делу о взрыве гранаты в зале Шевченковского райсуда в Киеве. Ими оказались три наблюдателя СИЗО, где содержался подрывник Игорь Гуменюк, а также двое бойцов Нацгвардии, нарушивших правила ведения службы во время подготовки и охраны помещения.

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