Около часа нес на плечах: на фронте полицейский из Киева спас тяжелораненного побратима. Фото и видео

Полицейский из Киева с позывным "Карабин" в Донецкой области спас жизнь тяжелораненого защитника Украины. Правоохранитель около часа нес побратима на плечах, пока не передал для дальнейшей эвакуации.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас воин восстанавливается и набирается сил.

Что известно

Полицейский из Киева с позывным "Карабин" был оперативником в одном из столичных районных управлений полиции, но с начала создания стрелкового полка ГУНП столицы без колебаний присоединился в его ряды. Там он на передовой бок о бок с военными продолжает защищать страну на фронте.

"Так, выполняя боевые задания на Торецком направлении, он помог спасти раненого товарища, полицейского из Закарпатья, которого четыре дня не могли эвакуировать с позиции, находившейся под постоянными вражескими обстрелами", – рассказали в пресс-службе.

Несмотря на плотный огневой контроль врага, "Карабину" и его собратьям удалось забрать бойца — у него были множественные осколочные ранения тела и перелом ноги. Полицейский обработал побратиму раны и наложил шину.

Поскольку защитник самостоятельно передвигаться не мог, то правоохранитель около часа нес раненого на плечах, пока не передал для дальнейшей эвакуации. Боец восстанавливается и набирается сил.

