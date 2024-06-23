Около 10 раз ударил по лицу: в Киеве сообщили о подозрении студенту, напавшему на ветерана ВСУ

Правоохранители сообщили о подозрении 17-летнему парню по факту нападения на ветерана, бывшего военного 32 ОМБр ВСУ в Дарницком районе Киева. Событие произошло 21 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину доложено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень напал на бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой.

"На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал", – рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, доставившие всех участников инцидента в территориальное подразделение. От пострадавшего правоохранители получили заявление и дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что потерпевший – бывший военнослужащий, уволившийся со службы в конце 2023 года по состоянию здоровья.

Нападающим оказался 17-летний киевлянин, являющийся студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, ему сообщено о подозрении. Санкция части 1 статьи 296 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробоционным надзором на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июня в Хмельницком в микрорайоне Книжковцы на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение с ножом. Представитель Хмельницкого РТЦК и СП получил ранения.

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