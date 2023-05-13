Оккупанты собирались создать два концлагеря на Киевщине и расстрелять 200 нардепов, – экс-замглавы СБУ

После захвата Киева и Киевской области российские оккупанты собирались создавать концлагеря в Броварах и Василькове. Кроме того, у них были готовы списки украинцев, в том числе нардепов, подлежащих уничтожению.

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Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, передает Телеграф. В настоящее время он занимает должность заместителя командира добровольческого формирования территориального общества Киева "Мрия" 241-й бригады Теробороны ВСУ.

"Перед войной диверсионная работа российских ГРУ и ФСБ была очень активной. Они уже даже квартиры замечали в центре города – которые собирались в первую очередь захватывать. делать концлагеря – в Броварах, в Василькове, – все у них было расписано", – рассказал Кожемякин

По его словам, у оккупантов уже были готовы списки украинцев, которые подлежали уничтожению. Среди них были и народные депутаты – около 200 парламентариев.

"При этом сотня нардепов – это наоборот – инфильтрация и перевербование. Например, депутаты из ОПЗЖ должны помогать в уничтожении своих коллег. Или стать "кладезем" кандидатур для возглавления каких-то государственных структур", – резюмировал Кожемякин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года страна-агрессор РФ планировала взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы оккупантов провалились.

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