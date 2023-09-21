Оккупанты ракетным ударом разрушили завод Pepsi в Киевской области: компания до сих пор не вышла с рынка РФ

В Вишневом Киевской области в четверг, 21 сентября, в результате российской ракетной атаки был разгромлен завод Pepsi. Эта компания продолжает работать на рынке страны-террориста РФ.

Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил информационный ресурс Defense of Ukraine. В регионе из-за падения обломков сбитых ракет пострадали люди.

"В результате последнего ракетного удара российских террористов завод Pepsi в Вишневом в Киевской области был разгромлен. PepsiCo входит в список спонсоров войны, поскольку до сих пор работает в России. За ракету, которая уничтожила их объект, они заплатили своими налогами в России", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло две ведущие продовольственные компании мира PepsiCo (бренды Lay's, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик" и др.). .) и Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree и др.) в перечень международных спонсоров войны. Это чревато им серьезными потерями репутации на мировом уровне.

Напомним, в результате российской атаки на Киевщину под утро 21 сентября два человека получили ранения. На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 21 сентября террористическая армия Кремля устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере 7 человек получили ранения

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