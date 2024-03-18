Оформляли перевозчиками гуманитарных грузов: в Киеве разоблачили схему переправки уклонистов через границу. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу. Двое мужчин оформляли военнообязанных перевозчиками медицинских товаров и гуманитарных грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

"В Киеве контрразведчики СБУ задержали двух жителей столицы, которые отправляли военнообязанных в Евросоюз по поддельным документам. Злоумышленники искали потенциальных клиентов среди своих знакомых и предлагали им несколько схем выезда", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в частности, злоумышленники оформляли граждан, желающих выехать за границу, водителями международных рейсов. Затем их персональные данные вносили в систему "Шлях" в качестве перевозчиков медицинских товаров и гуманитарных грузов.

Кроме того, за отдельную сумму злоумышленники продавали своим клиентам фиктивные виды на временное проживание на территории соседней страны Евросоюза. Также одна из схем включала поддельный выездной штамп, при наличии которого уклоняющие могли пересечь границу автобусными рейсами.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали очередную группу уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Нарушители хотели переплыть реку Тиса на украинско-венгерской границе.

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