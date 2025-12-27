Одного из пострадавших достали из-под завалов: в ГСЧС показали последствия атаки РФ на Киевщину. Фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области в результате террористической атаки РФ был разрушен дом. Под завалами оказался человек, которого достали спасатели и передали медикам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки. В течение всей ночи россияне наносили удары по промышленным и жилым объектам области", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что под вражеским огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, которого достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

На местах привлечены все службы взаимодействия. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

