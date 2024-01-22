Обманули десятки иностранцев почти на 2 млн крон: украинские и чешские полицейские разоблачили мошенников. Фото и видео

Украинские правоохранители совместно с чешскими коллегами задержали участников преступной организации. Злоумышленники создали сеть фишинговых сall-центров на территории Киева и обманули десятки иностранцев почти на 2 миллиона чешских крон.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре 2023 года в рамках международного сотрудничества правоохранители столицы и Днепропетровщины, совместно с коллегами из Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики, прекратили деятельность преступной группировки.

"Установлено, что злоумышленники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках. Их сообщники из мошеннических сall-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг. После того как люди вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали к фигурантам. Используя конфиденциальную информацию, аферисты выводили деньги со счетов владельцев на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту", – уточнили в пресс-службе.

Тогда правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности, в том числе компьютерную технику и мобильные телефоны. Полицейские задержали троих организаторов и пятерых исполнителей. В общей сложности они обманули десятки иностранцев на почти два миллиона чешских крон, что в эквиваленте составляет около трех миллионов гривен.

Благодаря анализу информации, содержащейся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора "схемы" и восьмерых его сообщников.

"17 января при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения проведено 12 обысков в принадлежащих фигурантам помещениях на территории Киева и Днепропетровской области. Изъята компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также рабочие записи", – добавили правоохранители.

Полицейские задержали организатора и восемь исполнителей – злоумышленникам и их ранее задержанным сообщникам следователи сообщили о подозрениях. В частности, по факту мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам начали поступать сообщения с подозрительными ссылками якобы от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В них речь идет о плане эвакуации жителей из-за якобы повреждения энергоблока Хмельницкой АЭС.

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