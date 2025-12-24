Обманул волонтера на $30 тыс. под предлогом поставки дронов для ВСУ: в Киеве разоблачили злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева 35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном повторно, в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что киевлянин вошел в круг общения волонтеров, благотворителей и других людей, которые помогают ВСУ. Злоумышленник позиционировал себя как надежного поставщика дронов и других вещей для военных из-за рубежа. При этом мужчина представлялся именем своего брата. Для того, чтобы ему доверяли и рекомендовали знакомым, нескольким людям подозреваемый действительно приобрел дроны в странах Европы.

В сентябре 2023 года, он получил от потенциального покупателя 30 тысяч долларов США – часть наличными, часть на криптокошелек. За эти деньги за 5-7 дней он обещал приобрести для него за рубежом и поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t. Обещанных дронов потерпевший не увидел до сих пор.

В квартире, где жил мужчина, во время обыска нашли маски, которые он использовал для конспирации, а также списки заказчиков дронов, поэтому сейчас устанавливаются другие пострадавшие в результате мошенничества.

"Отметим, что в 2017 году этот человек уже был осужден за мошенничество к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Тогда он предлагал предпринимателям привезти из-за границы Iphone по выгодным ценам, собрав более 200 тыс. долларов США. Подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1 097 058 гривен", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух парней, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники "продали" гражданам по всей Украине несуществующие зарядные станции на сумму около 600 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!