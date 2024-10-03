Обломки сбитых БПЛА обнаружили в пяти районах региона: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь со 2 на 3 октября страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, обломки сбитых враждебных целей обнаружены в пяти районах области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что 3 ломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области. В результате их падения в трех районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки – все пожары ликвидированы. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 3 октября пыталась атаковать Киев "Шахедами" : вражеские дроны заходили на город группами по разным направлениям и высотам. Защитники неба отразили эту атаку, уничтожив около 15 целей, ударов не допущено.

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