Обломки сбитого БПЛА спровоцировали пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 16 на 17 октября Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, в одном из районов возник пожар в результате падения обломков сбитого объекта.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. Тревога продолжалась более 8 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

По словам главы Киевской ОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из фермерских хозяйств произошло возгорание подсобного помещения. Пожар ликвидирован.

Напомним, в Киеве вечером 16 октября была слышна работа украинских защитников по противовоздушной обороне. ПВО отработало по нескольким пока не определенным дронам, которые могли зайти в воздух Украины с территории Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба уничтожили все ударные дроны типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Киев в ночь с 16 на 17 октября. В результате атаки в одном из районов столицы получил повреждения многоквартирный жилой дом.

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