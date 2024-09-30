Обломки БПЛА подожгли дом: последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, обломками сбитых объектов поврежден частный дом.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА и отдел коммуникации полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами в Киевскую область. Тревога продолжалась 7 часов. В области результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области. У пяти из них – вследствие падения обломков сбитых целей возникли возгорание травяного настила и стерни.

В одном из районов в результате падения обломков произошел пожар в частном доме. В другом – обломки привели к повреждениям на кладбище. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба во время российской воздушной атаки ночью и утром 30 сентября сбили все кружившие над Киевом "Шахеды". В городе обошлось без разрушений и пострадавших, хотя в одном из районов обнаружили обломки БПЛА.

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