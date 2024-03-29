Обломками повредило несколько домов: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину 29 марта

В ночь с 28 на 29 марта страна-террорист РФ атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. В Киевской области силами ПВО были сбиты вражеские объекты, однако обломками повреждено несколько домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг нанес комбинированную массированную атаку, применяя ракеты и дроны. Тревогу объявляли трижды и она продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Жертв и пострадавших от атаки нет", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей. Так, в одной из территориальных общин повреждены 2 частных дома. В них иссечены стены, вылетели окна, повреждена кровля. Вся необходимая помощь уже предоставляется на местах.

В другой общине обломками поврежден забор и асфальтированную дорогу. Работа по фиксации последствий атаки врага продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 29 марта провели большую работу по отражению нескольких волн российских воздушных атак. Враг запустил по нашим регионам 39 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов-камикадзе, с которых удалось сбить в общей сложности 84 цели.

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