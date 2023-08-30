Ночной обстрел Киева: зафиксировали момент попадания обломков в торговый центр. Видео

В ночь на среду, 30 августа, страна-террорист РФ снова атаковала столицу Украины. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на супермаркет.

Видео дня

Момент попадания в торговый центр опубликовало издание The Guardian. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Взрыв над Киевом после "самого мощного" обстрела с весны", – говорится в подписи к видео.

На опубликованной записи можно увидеть момент попадания пылающих обломков в торговый центр, после чего над местом происшествия поднимается огненный "гриб".

Следует добавить, что, по словам работников супермаркета, в результате падения обломков сбитой ракеты на супермаркет в Дарницком районе Киева в среду, 30 августа, никто не пострадал. Когда начался пожар, сработала система и автоматически запустила пожарную сигнализацию, а помещение залило водой.

Напомним, Россия в ночь на 30 августа 2023 года устроила массированную ракетную атаку на Украину. Около 5 утра взрывы прогремели в столице, а также в Киевской области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа Россия нанесла ракетные удары по Полтавщине и Кривому Рогу. В Полтавской области зафиксирован прилет в промышленную инфраструктуру, в Кривом Роге – в жилую. Утром сообщалось, что вражеские обстрелы унесли жизни пяти человек, еще семеро пострадали, также людей искали под завалами.

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