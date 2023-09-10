Ночная атака дронами в Киевской области: стало известно о четырех пострадавших

Увеличилось количество пострадавших в Киевской области в результате ночной атаки страны-террориста – сейчас известно о четырех людях. Кроме того, правоохранители зафиксировали повреждение более 100 частных домов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей области снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Обновлена информация о ночной атаке на Киевщину по состоянию на 14:30. Травмированы 4 человека. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. Выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия устраняют.

Кроме того, взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения. Преимущественно выбиты окна и двери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по враждебным целям работала ПВО.

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