Несколько недель боролась за жизнь: в больнице умерла девочка из Бучи, которую поразило током на крыше поезда. Фото

В больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которую поразило током на крыше электропоезда. Медики несколько недель боролись за ее жизнь.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Семья девочки сообщила, что собранные на ее лечение средства будут переданы для помощи другим тяжело больным детям

"В больнице умерла 14-летняя, которая несколько недель боролась за жизнь. Инцидент произошел 9 мая: девушка поднялась на крышу электропоезда и получила удар током. Ожоги 3-4 степени покрыли 70% тела", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе горсовета, несмотря на сверхусилия врачей и проведенные операции, Татьяну спасти не удалось. Все это время за ее жизнь боролись медики, семья и неравнодушные граждане, которые присоединились к сбору средств.

После смерти девушки ее родные поблагодарили всех за поддержку и сообщили, что собранные средства будут переданы для помощи другим тяжело больным детям.

"Эта трагедия – не единичный случай. Недавно еще один подросток получил тяжелые ожоги от тока на маршруте Киев–Козятин, а в Бучанской громаде школьница слетела с электрички. Призываем родителей провести с детьми профилактические беседы и подчеркнуть, что малейшая неосторожность может привести к трагедии. Искренне сочувствуем семье Татьяны", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в больнице умер 12-летний парень, которого 13 марта ударило током на крыше электрички. Пять дней подряд врачи пытались спасти его, но все оказалось тщетным.

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