Названа предварительная причина взрыва в доме в Киеве: полиция открыла уголовное производство. Фото

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"По предварительной информации от работников ГСЧС, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир. В результате происшествия два человека погибли, еще 18 с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Повреждены по меньшей мере 3 квартиры", – рассказали в пресс-службе.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель людей.

Стоит добавить, что, по словам местных жителей, в одной из квартир, где возможно произошел взрыв, проводились ремонтные работы.

"Два дня, как делали ремонт. Два дня там сверлили, и было еще объявление в лифте, что производят ремонтные работы", - рассказал житель дома.

Напомним, по словам мэра Киева, спасатели продолжают разбирать завалы в доме, в котором ночью, 22 июня, произошел взрыв. По предварительной информации погибли два человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью четверга, 22 июня, в одном начался сильный пожар в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом.

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