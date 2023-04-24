"Назначено более 100 экспертиз": в СБУ рассказали о расследовании катастрофы вертолета в Броварах

Расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло руководство МВД, еще продолжается. Назначено проведение 100 судебных экспертиз.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Укринформ. Ранее эксперты расшифровали черный ящик воздушного судна.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств авиакатастрофы в Броварах. В частности, назначено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 6 тысяч свидетелей и т. д.", – сообщили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что в рамках расследования уголовного производства "проверяется несколько версий относительно причин трагедии".

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Кроме того, были травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты расшифровали черный ящик, который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

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