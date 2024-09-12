Нардеп-слуга Куницкий ударил самокатчика в Киеве: полиция проводит проверку. Видео

Одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий снова попал в скандал. На этот раз он в центре Киева ударил ехавшего на самокате парня.

Видео дня

Об инциденте сообщили в полиции. А в сети распространили видео с харьковским нардепом.

"Сегодня, 12 сентября в Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины", – сообщили в полиции Киева.

Правоохранители отметили, что сообщения о происшествии зарегистрированы, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Имя народного депутата правоохранители не сообщили. Однако, судя по обнародованному видео, речь идет о харьковском народном депутате от "Слуги народа" Александре Куницком.

На кадрах можно увидеть, как потерпевший рассказывает полицейским об инциденте. Также хорошо виден "герой" инцидента – Александр Куницкий. К слову, он не возражал, что ударил парня.

Кроме того, на видео попало удостоверение депутата, которое Куницкий показал правоохранителям.

Потерпевший рассказал на камеру, что ехал на самокате и увидел знакомую персону, с которой захотел поговорить. Этой "персоной" очевидно и был Куницкий, находившийся в кадре во время рассказа потерпевшего.

Парень отметил, что ему не отказали в общении и предложили поесть мороженое, однако он отказался. Считая, что разговор окончен, парень повернулся, чтобы уйти, но почувствовал удар со спины – его ударили ногой.

На видео парень подчеркнул, что будет писать заявление в полицию и попросил правоохранителей пересмотреть, как все происходило, на установленных рядом места событий видеокамерах.

Впрочем, очевидцы говорят, что правоохранители отказались принимать его заявление.

Отметим, что нардеп от "слуг" Александр Куницкий уже не в первый раз попадает в скандал. Так, в октябре 2023 года Куницкий вместе с беглым нардепом Артемом Дмитруком избили украинского военного в Киеве. Парень воевал в самых горячих точках, штурмовик.

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