Напал на улице на девушку и изнасиловал: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который, изнасиловал девушку – ей на момент совершения преступления было 19 лет. Злоумышленника взяли под стражу в зале суда

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленник должен провести за решеткой шесть лет.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева суд признал жителя Кривого Рога виновным в изнасиловании 19-ти летней девушки", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, в мае 2016 года в Голосеевском районе к девушке, которая поздно вечером возвращалась домой по улице Набережно-Печерская дорога, подошел сзади мужчина, которому тогда было 53 года. Он накинул ей на лицо куртку и силой оттащил на железнодорожные пути, где дважды изнасиловал. При этом нападающий угрожал девушке, что убьет ее, если она будет кричать и сопротивляться.

В прокуратуре отметили, что во время рассмотрения дела в суде обвиняемый, который неофициально работал в Киеве строителем, свою вину не признал. Он утверждал, что его оклеветали только потому, что он ранее дважды отбывал наказание за изнасилование.

Печерский районный суд столицы признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!