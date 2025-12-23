Нападение волка на женщину в Киеве: полиция нашла в квартире труп еще одного дикого животного. Подробности и фото
В Киеве правоохранители посетили жительницу Оболони, которая содержала в квартире волка – из-за плохих условий и стресса он напал на женщину и ранил ее. При осмотре жилья был обнаружен еще труп другого дикого животного.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту начато досудебное расследование.
Дикие животные в квартире
По словам правоохранителей, во время мониторинга соцсетей они обнаружили видео о том, как зоозащитники изымают из дома волка, который укусил 55-летнюю хозяйку квартиры – жительницу Оболони.
По факту жестокого обращения с животными было начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины), а во время дальнейших следственных действий обнаружили и изъяли из квартиры киевлянки труп лисы.
"Обоих хищников женщина приобрела через интернет и содержала в непригодных условиях. По данному факту продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других животных, находящихся в квартире", – уточнили в полиции.
Добавим, что санкция статьи УКУ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишения свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.
Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области волонтеры спасли лесную макаку. Примат жил у местных жителей, однако сумел сбежать и бегал по улицам пристоличного региона.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!