Нападение на синагогу в Киеве на Оболони: полицейские установили злоумышленников. Подробности и фото

Правоохранители Киева установили личности трех нарушителей, которые напали на синагогу в Оболонском районе. Одного из членов еврейской общины злоумышленники залили слезоточивым газом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту начато досудебное расследование.

Что известно

"О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей. Трое неизвестных, находясь возле здания синагоги в Оболонском районе столицы, спровоцировали конфликт с представителем религиозной общины, в ходе которого применили к мужчине газ раздражающего действия, после чего скрылись", – рассказали в пресс-службе.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет – ученики столичной школы и колледжа. Сейчас с несовершеннолетними и их родителями общаются следователи и инспекторы ювенальной полиции.

По факту хулиганства начато досудебное расследование (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Виновнымгрозит до семи лет лишения свободы.

Что предшествовало

В субботу, 11 октября, в Оболонском районе Киева неизвестные напали на синагогу. Одного из членов еврейской общины злоумышленники залили слезоточивым газом.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения во время нападения возле синагоги в Манчестере 2 октября. Нападавший совершил наезд автомобилем на верующих, а также нанес ножевые ранения одному из охранников. Инцидент произошел во время празднования Йом Кипура – самого святого дня в иудаизме.

