На улицах Киева появился "охотник" с кислотой: два человека в больнице

В Святошинском районе Киева преступник напал на прохожих и облил их химическим веществом. Это произошло 27 июля на ул. Клавдиевской.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, около 10:00 пара местных жителей вышла из подъезда дома в ЖК Грюнвальд, где арендуют квартиру. Когда дошли до торца, к ним подскочил неизвестный мужчина в маске-балаклаве и облил жидкостью.

"После этого преступник скрылся, а пострадавшие, 23-летняя девушка и 33-летний мужчина, забежали в аптеку и сообщили о произошедшем. Их госпитализировали с химическими ожогами (1-2 степени) головы, туловища и конечностей, отеком слизистой полости рта", – рассказал источник.

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Также, по его словам, им предстоит длительное лечение.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося.

"Мог действовать психически больной человек – но это, судя по обстоятельствам нападения, менее вероятно. Тут больше похоже на "заказ" из чувства мести. Возможно, разгадка кроется в предыдущих любовных отношениях этой пары или же финансовых конфликтах", – считает наш собеседник.

Полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины - такова предварительная квалификация. В случае поимки преступнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в греческом монастыре 37-летний иеромонах облил кислотой семерых митрополитов и полицейского. ЧП произошло во время синодального суда. Пострадавшие попали в больницу, одному из них придется делать пластическую операцию.