На Троещине под наркотиками угнал авто и устроил массовое ДТП: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Деснянском районе Киева легковушка протаранила несколько припаркованных машин. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, а именно автомобиль был угнан.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили два админпротокола и ему грозит лишение свободы.

"На днях в Деснянском районе мы заметили транспортное средство Volkswagen, водитель которого не справился с управлением и наехал на припаркованные автомобили. Инспекторы немедленно подъехали на место происшествия, чтобы помочь. К счастью, никто не пострадал. Однако водитель автомобиля Volkswagen имел явные признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался", – рассказали в пресс-службе.

По словам патрульных, во время оформления административных материалов мы выяснили, что автомобиль Volkswagen разыскивает владелец, поскольку его угнали. На нарушителя составили протоколы за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и ДТП (штраф 850 гривен).

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством

Как ранее сообщал OBOZ.UA, В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила электросопротивление и перевернулась. Как оказалось, водитель авто находился за рулем в состоянии опьянения.

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