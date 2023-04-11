На трассе Киев - Одесса легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась: есть погибшая. Фото
Вблизи села Снежки Киевской области в понедельник, 10 апреля, автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.
По словам спасателей, 10 апреля к ним поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Киев – Одесса, вблизи села Снежки.
"По прибытии спасателями было установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением транспортным средством, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте, а автовладелец получил многочисленные травмы разной степени тяжести", – рассказали в ГСЧС.
Чтобы деблокировать тело погибшей женщины из изувеченной машины, спасатели задействовали аварийно-спасательное оборудование.
ФОТО 18+
Напомним: в Бородянке Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила каменную стелу, а затем перевернулась. Как оказалось, водитель машины сел за руль подвыпившим.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в понедельник, 10 апреля, произошла авария с участием автобуса и легковушки. Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель последнего транспортного средства.
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