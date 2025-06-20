На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер. Подробности и фото

На синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". В дальнейшем этим случаем будут заниматься правоохранители.

"Зацепинг" – страшное и травматичное хобби современной молодежи, которая стремится получить популярность и лайки. Впрочем, получает проблемы со здоровьем, сложные травмы, которые могут повлечь смерть. Один из последних случаев произошел в тоннеле между станциями "Дворец "Украина" и "Лыбедская". Парень, который снимал контент и стоял позади вагона, столкнулся с оборудованием внутри тоннеля и упал на пути", – рассказали в пресс-службе.

В метрополитене добавили, что в результате падения парень получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и множественные ушибы. Врачи скорой оказали ему первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

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В пресс-службе отметили, что в целом меньше чем за полгода в подземке задержали уже 7 зацеперов, что на 5 больше, чем в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители подземки привлекли к ответственности двух зацеперов. Парня и несовершеннолетнюю девушку сняли с поезда на одной из станций метро, когда они катались, стоя на сцепке между вагонами.

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